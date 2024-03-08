Özvatan İlkokulu'nda Okuma Bayramı Programı Düzenlendi
Özvatan ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen okuma bayramı programına, Özvatan Kaymakamı Mine Kurt da katıldı. Kaymakam Kurt, öğrencilere kitap hediye ederek, tebrik etti.
Özvatan ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda okuma bayramı programı düzenlendi.
Atatürk İlkokulu 1-A sınıfında düzenlenen programa, öğrencilerin kendi elleriyle yazdığı davetiyeyi alan Özvatan Kaymakamı Mine Kurt da katıldı.
Kurt, öğrencilere kitap hediye ederek, her birine ayrı ayrı özel not yazdı.
Kaymakam Kurt, öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik etti.