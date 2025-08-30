Özvatan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Kaymakam Yıldız Yılmaz makamında tebrikleri kabul etti.

Kaymakam Yılmaz ve ilçe protokolü, daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.