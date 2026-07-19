KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: "Bir halkı dünyadan kopararak barış inşa edilmez"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkını cezalandırmaya yönelik adaletsiz uluslararası düzenin sona ermesi gerektiğini belirterek, "Bir halkı dünyadan kopararak barış inşa edilmez." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi'nde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, KKTC ve Türkiye'den yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Halk oyunları ve sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün ve KKTC'nin mevcut statüsünün müzakere konusu olamayacağını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte acı, zulüm ve göç yaşadığını ancak geleceğe her zaman umutla baktığını ifade eden Öztürkler, en zor dönemlerde ana vatan Türkiye'yi yanlarında gördüklerini belirtti.

Uluslararası toplumun artık gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini vurgulayan Öztürkler, "Bir halkı dünyadan kopararak barış inşa edilmez. Kıbrıs Türk halkını cezalandırmaya yönelik adaletsiz uluslararası düzen artık son bulmalıdır. Hiç kimse Kıbrıs Türk halkının sonsuza kadar böyle kalacağını sanmasın. Çünkü haklı mücadelemiz her geçen gün daha fazla karşılık bulmaktadır." ifadelerini kullandı.