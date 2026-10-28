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Özlem Özdil, Kırıkkale'de 29 Ekim konserinde binlerce kişiyle buluştu

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Özlem Özdil, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde sahne aldı. Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın konuşmasının ardından binlerce vatandaş sanatçıya eşlik ederek o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk halk müziği sanatçısı Özlem Özdil, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kırıkkale'de sahne aldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesinde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet şehri Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Cumhuriyet Bayramı'nı sadece bir gün değil, cumhuriyet haftası boyunca coşkuyla kutladıklarını belirten Önal, Kırıkkalelilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Önal, cennet vatanı Türk milletine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ettiğini söyledi.

Konuşmanın ardından Türk halk müziği sanatçısı Özlem Özdil sahne aldı.

Şarkı ve türkülere eşlik eden binlerce vatandaş, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Kaynak: AA
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