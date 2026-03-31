Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım’ın el konulan şirketlerine TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Yalım’ın üzerine kayıtlı 34 araç ve 114 taşınmaz bulunduğu tespit edildi.

  • Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 34 araç ve 114 taşınmaz mal varlığına el konuldu.
  • Yalım'ın 33 araç ve 83 taşınmazı danışmanı Cihan Aras'a devredildiği tespit edildi.
  • Devir sürecinde 34 milyon 125 bin liranın elden dolaştırılarak sisteme sokulduğu belirlendi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yeni bir karar alındı. Sulh Ceza Hakimliği, Yalım’ın mal varlığına el konulmasına hükmederken, şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İŞTE MAL VARLIĞI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Yalım’ın üzerine kayıtlı 34 araç ve 114 taşınmaz bulunduğu tespit edildi. Bu varlıkların önemli bir bölümünün farklı isimlere devredildiği belirlendi.

ARAÇ VE TAŞINMAZLARINI DANIŞMANINA DEVRETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İncelemelerde, 33 araç ve 83 taşınmazın Yalım’ın danışmanı Cihan Aras’a devredildiği ortaya çıktı. Ayrıca devir sürecinde toplam 34 milyon 125 bin liranın elden dolaştırılarak sisteme sokulduğu tespit edildi.

YARI ÇIPLAK GÖZALTINA ALINMIŞTI

Özkan Yalım, Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki sevgilisiyle yarı çıplak halde gözaltına alınmıştı. Özkan'ın sevgilisinin aynı zamanda belediye çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı. Gözaltı görüntüleri ile gündeme gelen Yalım daha sonra tutuklanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, Ankara'da bir otel odasında genç sevgilisiyle yakalanmasına ilişkin görüntüler kamuoyunda infial oluşturmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale mitinginde yaptığı konuşmada "Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine ve partisine karşı sorumludur. Böyle görüntülere kapı açtığımız için utandım, özür dilerim. Buna alan açıldığı için büyük sıkıntı içindeyim. Sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız" dedi.

CHP DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili bir disiplin süreci işletilmesine karar verildiğini bildirdi.

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarım8b5pq5hv8:

masallah bu serveti nasil yapmis

Haber YorumlarıiLhaN Berk:

olsp cgu

Haber YorumlarıMiharbi mediç :

Neyin disiplini mal her şey meydanda,

Haber YorumlarıYunus Baz:

biz bir evi alana kadar 10 yıl kredi ödemekten ar damarımız çatladı, devlet normal olmayan taşınmazları araştırmalı bence her bir vatandaşın, millete yüklemem vergi yükü emin olun yüzde 70 düşecektir… böyle mal varlıkları hiç te normal değil.

Haber YorumlarıHalil:

İktidar olmadan iki yılda büyük başarı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

