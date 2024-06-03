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Özhaseki: Hava sıcaklıklarında artış bekleniyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hava sıcaklıklarında artış beklendiğini belirterek, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları uyardı. Özhaseki, orman yangınlarına karşı da duyarlı olunmasını istedi.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugünden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklendiğini belirterek, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları uyardı. Özhaseki, orman yangınlarına karşı da duyarlı olunmasını istedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, X hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahmin raporunu paylaştı. "Yurdumuz genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir" diyen Özhaseki, MGM'nin raporunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi ve bazı illerde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olmasının öngörüldüğüne dikkat çekti.

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanları dikkatli olmaları konusunda uyaran Özhaseki, orman yangınlarına karşı da duyarlılık çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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