Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti

Sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara'da yükselen tansiyon, CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesiyle zirveye çıktı. Yoğun biber gazı eşliğinde parti binasına girildi, kapılar kırıldı. Müdahale esnasında parti binasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine ulaştırılan tahliye tebligatını yırttı.

Parti binasının bahçesinde kameralar karşısına geçen Özel, "İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Meclis'e yürüyoruz. Bundan sonra durmak yok. Kaybedenler geride kalsın" ifadelerini kullandı.

GELİN VE DAMADI SELAMLADI

Özgür Özel, Meclis'e yürüyüşü esnasında trafikte kendisine korna çalarak destek verenleri selamladı. Özel, yürüyüşü esnasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına giderek onları selamladı.