Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti
CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi sırasında yaşanan gerginlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tahliye tebligatı ulaştırıldı. Tebligatı yırtan Özel, parti binası önünde yaptığı açıklamada CHP’nin artık “sokakta ve meydanlarda” olacağını söyledi. Ardından Meclis’e yürüyüş başlatan Özel, yol boyunca kendisine destek veren vatandaşları selamlarken, trafikte karşılaştığı gelin ve damadın yanına giderek tebrik etti.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara'da yükselen tansiyon, CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesiyle zirveye çıktı. Yoğun biber gazı eşliğinde parti binasına girildi, kapılar kırıldı. Müdahale esnasında parti binasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine ulaştırılan tahliye tebligatını yırttı.
Parti binasının bahçesinde kameralar karşısına geçen Özel, "İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Meclis'e yürüyoruz. Bundan sonra durmak yok. Kaybedenler geride kalsın" ifadelerini kullandı.
GELİN VE DAMADI SELAMLADI
Özgür Özel, Meclis'e yürüyüşü esnasında trafikte kendisine korna çalarak destek verenleri selamladı. Özel, yürüyüşü esnasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına giderek onları selamladı.