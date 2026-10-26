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Özgür Özel, YENİ Parti il başkanlarıyla yarın saat 11.30'da genel merkezde toplanacak

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Özgür Özel, YENİ Parti il başkanlarıyla yarın saat 11.30'da genel merkezde toplanacak
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin il başkanlarıyla yarın saat 11.30'da genel merkezde bir araya gelecek. Toplantıda yeni dönem örgüt faaliyetleri, kongre değerlendirmeleri ve 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da düzenlenecek Birinci Olağan Kurultay hazırlıkları konuşulacak.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yarın partisinin il başkanlarıyla parti genel merkezinde toplanacak.

YENİ Parti'nin bu hafta sonu tamamlanan il kongreleri ardından belli olan il başkanlarıyla, yarın saat 11.30'da YENİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. İl başkanları toplantısına YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık edecek. 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da düzenlenecek Birinci Olağan Kurultay öncesinde yapılacak toplantıda partinin yeni dönemdeki örgüt faaliyetleri, kongre değerlendirmeleri ve kurultay hazırlıkları konuşulacak. Toplantının açılışında Özel'in basına açık bir konuşma yapması bekleniyor.

YENİ Parti PM 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da, kurultay tarihini resmileştirmek üzere, Özel başkanlığında toplanacak.

Kaynak: ANKA
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