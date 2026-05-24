CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kendisine Ulaşan Tebligatı Yırttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, makam odasında kendisine ulaştırılan Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra tebligatını 'Bunun için yıktılar baba ocağını' diyerek yırttı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, makam odasında kendisine ulaştırılan, Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligatı, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek yırttı.

CHP Genel Merkez binasına, otopark girişindeki zincirleri, ardından da demir kapıyı kırarak giren, içeriye gaz atan ve partililere göz yaşartıcı gaz kapsülü sıkan polis, binanın 12. katındaki Genel Başkanlık makamına çıktı.

Burada, bazı milletvekileri ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bulunan Genel Başkan Özgür Özel'e, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligat ulaştırıldı.

Tebligatı, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek yırtan Özel, "Koy masaya gelince okusun" dedi.

Kaynak: ANKA
