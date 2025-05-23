Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Üyeleriyle Buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal toplantıları öncesinde, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum üyeleriyle bir araya gelerek çalışma yemeği düzenledi.
(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum üyeleri ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Özel, İstanbul'da düzenlenecek olan Sosyalist Enternasyonal toplantılarının başlangıcında Sosyalist Enternasyonal Prezidyum üyeleri ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Kaynak: ANKA / Güncel