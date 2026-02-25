Haberler

Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ve Alican Uludağ'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde, partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ı ziyaret etti. Yaklaşık 3 saat süren görüşmeler sonrası Özel, cezaevinden açıklama yapmadan ayrıldı.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Alican Uludağ ve bazı tutuklu isimleri ziyaret etti.

Özel, sabah 11.00 sıralarında Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne geldi, yaklaşık 3 saat süren görüşmelerin ardından da 14.00 sıralarında buradan ayrıldı.

Özgür Özel cezaevinde, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 5 gün önce tutuklanıp önce Metris Cezaevi'ne sonra da Silivri'ye sevk edilen gazeteci Alican Uludağ ve bazı tutuklu isimleri ziyaret etti.

Özel, herhangi bir açıklama yapmadan Silivri'den ayrıldı.

Kaynak: ANKA
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Görenler tanıyamıyor! Kerim Rahmi Koç'un 2021'de verdiği röportaja bakın

Soldaki çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor!
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar