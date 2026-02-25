Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ve Alican Uludağ'ı Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Alican Uludağ ve bazı tutuklu isimleri ziyaret etti.

Özel, sabah 11.00 sıralarında Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne geldi, yaklaşık 3 saat süren görüşmelerin ardından da 14.00 sıralarında buradan ayrıldı.

Özgür Özel cezaevinde, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 5 gün önce tutuklanıp önce Metris Cezaevi'ne sonra da Silivri'ye sevk edilen gazeteci Alican Uludağ ve bazı tutuklu isimleri ziyaret etti.

Özel, herhangi bir açıklama yapmadan Silivri'den ayrıldı.

Kaynak: ANKA