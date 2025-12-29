Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye ziyaretinde bulundu ve yeni belediye başkanı Hakan Şimşek ile meclis üyeleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından belediyede taziye ziyaretinde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Hakan Şimşek ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen Özel, Durbay'ın vefatının ardından ortaya koydukları tutum için teşekkür etti.

