CHP Lideri Özgür Özel'den Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır İçin Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpmasıyla şehit olan Astsubay Çavuşumuz Mehmet Fatih Çangır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde görevine 2 ay önce başlayan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, jandarma trafik kontrol noktasında görev yaparken, motosikletin çarpmasıyla şehit oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından şehit olan Çangır için başsağlığı mesajı mesajı yayımladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpmasıyla şehit olan Astsubay Çavuşumuz Mehmet Fatih Çangır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."