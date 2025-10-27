Özgür Özel, Rauf Denktaş'ın Ailesiyle Bir Araya Geldi

(İSTANBUL) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merhum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ailesi ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisinde, merhum KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kızı Değer Denktaş, torunu Aydın Denktaş ve Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş ile görüştü.