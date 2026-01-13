Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Rauf Denktaş'ı Vefatının 14'üncü Yıl Dönümünde Saygıyla Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Rauf Denktaş'ı vefatının 14'üncü yıl dönümünde saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
