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Özgür Özel'den Öğretmenlerin Eylemine Destek: Günlerdir Abluka Altında Tutan Bu Zalimliğe İtiraz Ediyoruz

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara'da eylem yapan öğretmenlere destek vererek, AK Parti'yi eleştirdi ve iktidarlarında özel sektör öğretmenlerine taban maaş ile mülakatın kaldırılacağını söyledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, öğretmenlerin Ankara'da süren eylemine ilişkin, "Bu ülkenin öğretmenlerine, 'Hak arayamazsın, adalet isteyemezsin, sus, yerinde otur' diyenlere karşı biz öğretmenlerin yanındayız. Öğretmenlerle masaya oturmak, dertlerini dinlemek yerine onları günlerdir abluka altında tutan bu zalimliğe itiraz ediyoruz" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da eylem yapan özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlere destek verdi. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"Ak Parti verdiği sözleri tutmadığı için mağdur olan öğretmenler, günlerdir Ankara'da en demokratik şekilde seslerini duyurmaya çalışıyor. Özel sektör öğretmenleri taban maaş istiyor; mülakat mağduru öğretmenler ise adalet talep ediyor. Ama AK Parti'nin çürümüş ve yozlaşmış kara düzeni, devletin polisini kendi beceriksizliğine kalkan yapmaya çalışıyor. O öğretmenlerin polisle de devletle de bir derdi yok. Onlar, kul hakkı yiyen Ak Parti'nin kara düzenine itiraz ediyor."

Bu ülkenin öğretmenlerine, 'Hak arayamazsın, adalet isteyemezsin, sus, yerinde otur' diyenlere karşı biz öğretmenlerin yanındayız. Öğretmenlerle masaya oturmak, dertlerini dinlemek yerine onları günlerdir abluka altında tutan bu zalimliğe itiraz ediyoruz. İktidarımızda özel sektör öğretmenleri için taban maaş uygulamasını hayata geçireceğiz; kamuda mülakatı amasız, fakatsız kaldıracağız. Öğretmenlerin hakkını yiyen bu kara düzeni, bugün biber gazıyla terbiye edilmek istenen öğretmenlerle birlikte değiştireceğiz."

Kaynak: ANKA
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