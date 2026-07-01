Haberler

Özgür Özel, Necati Yağcı'nın Kayınvalidesinin Cenaze Törenine Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkan yardımcılarından Necati Yağcı'nın vefat eden kayınvalidesi Pakize Aydar'ın Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katıldı.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin önceki dönem genel başkan yardımcılarından Necati Yağcı'nın hayatını kaybeden kayınvalidesi Pakize Aydar'ın cenaze törenine katıldı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin önceki dönem genel başkan yardımcılarından Necati Yağcı'nın hayatını kaybeden kayınvalidesi Pakize Aydar'ın Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kaynak: ANKA
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması

Meclis'i de karıştırdı, tansiyon bir türlü düşmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor

Deprem etkisi yaratan kulis! CHP'nin kalesi AK Parti'ye geçiyor
Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş

Galatasaray'dan sözleşmesine özel madde! İşte Duran'ın alacağı maaş
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum

Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum
Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap

Dzeko'dan Amerikalı muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap