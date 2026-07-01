Özgür Özel, Necati Yağcı'nın Kayınvalidesinin Cenaze Törenine Katıldı
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkan yardımcılarından Necati Yağcı'nın vefat eden kayınvalidesi Pakize Aydar'ın Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katıldı.
(ANKARA)- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin önceki dönem genel başkan yardımcılarından Necati Yağcı'nın hayatını kaybeden kayınvalidesi Pakize Aydar'ın cenaze törenine katıldı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin önceki dönem genel başkan yardımcılarından Necati Yağcı'nın hayatını kaybeden kayınvalidesi Pakize Aydar'ın Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kaynak: ANKA