Özgür Özel, Muharrem Aygun'un Cenaze Törenine Katıldı

Özgür Özel, Muharrem Aygun'un Cenaze Törenine Katıldı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un babası Muharrem Aygun'un cenaze törenine katıldı. Cenaze namazı sonrası Aygun, Havsa Şehir Mezarlığına defnedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un babası Muharrem Aygun'un (81) cenaze törenine katıldı.

Bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Aygun'un cenazesi, yakınları tarafından Havsa ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Özel, Aygun ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle namazının ardından kıldırılan cenaze namazı sonrası Aygun'un cenazesi Havsa Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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