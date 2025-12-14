Haberler

Özgür Özel, TBMM'deki Cinsel İstismar İddialarına İlişkin Soruşturmayı Değerlendirdi: İbretialem Olacak Şekilde Bu Olayın Üzerine Gidilmelidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de stajyer kız çocuklarının cinsel istismara uğradığı iddialarına yönelik devam eden soruşturmaları eleştirerek, Meclis'te yaşanan sessizliği kabul edilemez bulduğunu ifade etti. Utanç verici bir durum olduğunu vurgulayan Özel, ilgili bakanlıklar ve Meclis Başkanlığı'nın konuya hassasiyetle yaklaşması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de stajyer kız çocuklarının cinsel istismara uğradığı iddialarına yönelik süren adli ve idari soruşturmaya ilişkin olarak, "Anlaşılan o ki, benim dışımda utanan kimse yok. Bakan konuyu açmıyor. Meclis'ten tatminkar açıklamalar yapılmıyor. Meclis nezle olursa, Türkiye kanser olur. Bu Meclis, leke kaldırmayacak bir yer. Bu konuyla ilgili hem ilgili bakanlık, hem savcılık hem Meclis Başkanlığı ibretialem olacak şekilde, buna yeltenene örnek olacak şekilde bu olayın üzerine gitmelidirler. Bir kez daha bu konudaki hassasiyetimizi, üzüntümüzü ve Meclis adına utancımızı dile getiriyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce tarafından kaleme alınan "22 Metrekare Gökyüzü" kitabının imza gününün ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, TBMM'de stajyer kız çocuklarının cinsel istismara uğradığı iddialarına yönelik süren adli ve idari soruşturmaya yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Ben 14 yıldır mensubu bulunduğu Parlamento'da bu olayın yaşanmasından büyük bir utanç duyduğumu söylemiştim. Anlaşılan o ki, iktidar tarafında yani benim dışımda utanan kimse yok. Bakan konuyu açmıyor. Meclis'ten tatminkar açıklamalar yapılmıyor. Önce bir kişiydi, sonra üç kişi daha tutuklandı. Ama ilk ifadelerde 10 kişiden bahsediliyordu. Meclis nezle olursa, Türkiye kanser olur. Bu Meclis, leke kaldırmayacak bir yer. Lise öğrencileri emanet edilmiş Meclisimize. Biz o emanete böyle bir hıyanetle yaklaşılmış... Bu sanki böyle Meclis'te bir araba bir arabaya gitmiş, sürtmüş de maddi hasarlı bir kaza olmuşçasına sakin karşılıyor herkes. Bakanın konusu değil, Başkanlık bir açıklama yapmıyor. Kamuoyu yeterince bilgilendirilmiyor. Bir sessizlik hakim. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Meclis'te olan böyle bir olaya böyle bir sessizlik, sakinlik, alelade bir şey olmuş gibi yaparsanız Türkiye'de, Meclis'te bu iş böyle normal karşılanıyorsa, üstünkörü geçiştiriliyorsa diye inanılmaz kötü, inanılmaz çirkin odaklara cesaret vermiş olursunuz. Bu konuyla ilgili hem ilgili bakanlık, hem savcılık hem Meclis Başkanlığı ibretialem olacak şekilde, buna yeltenene örnek olacak şekilde bu olayın üzerine gitmelidirler. Bir kez daha bu konudaki hassasiyetimizi, üzüntümüzü ve Meclis adına utancımızı dile getiriyoruz."

"Rapor bana sunuldu"

Özel, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunulacak CHP raporunun ne aşamada olduğuna yönelik soru üzerine, "Rapor bugün sabahleyin Sayın Murat Emir tarafından bana sunuldu. Aynı sırada da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hafta sonuna kadar süre istediği öğrenildi. Ben raporla ilgili çalışmaları çok değerli buldum, bazı önerilerim oldu. Arkadaşlarımız çalışacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi hafta sonuna kadar zaman istiyorsa, bu zamanı Cumhuriyet Halk Partisi de kullanır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
