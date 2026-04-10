CHP Genel Başkanı Özel, Kuzey Makedonya THP Genel Başkanı İbrahim ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Makedonya'dan Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, İbrahim ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde görüştü.

THP Genel Başkanı İbrahim, CHP Genel Başkanı Özel'e babaannesinin doğum belgesini hediye etti.