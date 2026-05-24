CHP Genel Merkezi'nde Gerginlik... Özgür Özel'den İlk Açıklama: "Dışarıdaki Mafyatik Tiplerle Bizim Gençleri Karşı Karşıya Getirmemeye Çalışıyoruz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde ikişer kişinin bugün saat 12.00'de görüşmesinin planlandığını belirterek, "Ama bugün saat 07.00'den itibaren kapının önüne, CHP üyesi olmayan iri yarı, Ankara'nın çeşitli barlarında bodyguard'lık yapan mafyatik tiplerle girmeye çalıştılar, arkadaşlar da ona izin vermedi, kapılar kitlendi. Kemal Bey'le 'Arkadaşlar oturacak, konuşacak' demişken onlar gelip burayı zorba bir yöntemle, mafyatik tiplerle, arkalarında polisle, kurultayı konuşmadan burayı ele geçirmeye çalışıyorlar" dedi.

Özel, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün "Özgür beni arayacaktı" dediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Evveli gün konuştuk, dedim ki 'Parti Meclisi üyeleriyle değerlendireyim. Değerlendirdik, ortaya çıkan tabloyu kendisine söyledim. 'En hızlı şekilde kurultayı konuşmak üzere gelebilir arkadaşlar' dedik. İki isim belirledim, Suat Özçağdaş ve Murat Emir, o da iki isim belirledi Orhan Sarıbal ve Mahir Polat. Bu isimler saat 12.00'de buluşacaklardı ama bugün saat 07.00'den itibaren kapının önüne CHP üyesi olmayan iri yarı, Ankara'nın çeşitli barlarında, barların ismini de verebiliriz, bodyguard'lık yapan mafyatik tiplerle girmeye çalıştılar, arkadaşlar da ona izin vermedi, kapılar kitlendi, 'Kemal Bey'le arkadaşlar oturacak konuşacak, en kısa sürede kurultay talebi var, konuşalım' demişken onlar gelip burayı zorba bir yöntemle, mafyatik tiplerle, arkalarında polisle, kurultayı konuşmadan burayı ele geçirmeye çalışıyorlar."

Özel, "Ne yapacaksınız?" sorusuna, "Dışarıdaki mafyatik tiplerle bizim gençleri karşı karşıya getirmemeye çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA