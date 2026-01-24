CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Cem'i Andı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in vefatının 19. yılında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak onu saygı ve rahmetle andı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i vefatının 19'uncu yılında andı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal demokrasinin saygın isimlerinden, merhum Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'i aramızdan ayrılışının 19. yılında saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel