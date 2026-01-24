Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Cem'i Andı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in vefatının 19. yılında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak onu saygı ve rahmetle andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal demokrasinin saygın isimlerinden, merhum Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'i aramızdan ayrılışının 19. yılında saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
