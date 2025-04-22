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Özgür Özel, İlhan Cihaner'e Taziye Ziyaretinde Bulundu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesini kaybeden eski CHP milletvekili İlhan Cihaner'e başsağlığı dilemek için taziye ziyaretinde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesini kaybeden CHP eski milletvekili İlhan Cihaner'e taziye ziyaretinde bulundu.

Özel, annesini kaybeden 24. Dönem CHP Denizli, 25 ve 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'e taziye ziyaretinde bulundu. Özel, Cihaner'e başsağlığı diledi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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