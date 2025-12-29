Haberler

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızlarını okula götürdü

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızlarını okula götürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızları Elif ve Zeynep'i okula bırakmak için onların isteği üzerine harekete geçti. Özel, daha önce de Zeyrek ailesinin büyük kızı Nehir'in üniversite kayıt sürecine destek oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızları Elif ve Zeynep'i okula götürdü.

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızları Elif ve Zeynep, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir video göndererek kendilerini okula götürmelerini istedi. Bunun üzerine Özel, 2'nci sınıf öğrencisi Elif ve Zeynep'i okula bıraktı. Özel, daha önce de Zeyrek ailesinin büyük kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kayıt sürecinde yanında yer almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Kocaeli'nde 3 gün önce tahliye olan şahıs adam vurdu

3 gün önce tahliye oldu, büfede tartıştığı adamı vurdu
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş

Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı