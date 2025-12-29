Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızlarını okula götürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızları Elif ve Zeynep'i okula götürdü.

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızları Elif ve Zeynep, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir video göndererek kendilerini okula götürmelerini istedi. Bunun üzerine Özel, 2'nci sınıf öğrencisi Elif ve Zeynep'i okula bıraktı. Özel, daha önce de Zeyrek ailesinin büyük kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kayıt sürecinde yanında yer almıştı.