Özgür Özel, Genç Parti lideri Şahindur ve heyetini YENİ Parti merkezinde ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ve beraberindeki heyetle YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmede Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya eşlik etti.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. YENİ Parti lideri Özel'e; Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya eşlik etti.
Kaynak: ANKA