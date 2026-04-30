CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rahmi Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci yazar Rahmi Yıldırım'ın (69) cenaze törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Çağdaş Gazeteciler Derneği başkanı gazeteci yazar Rahmi Yıldırım'ın Gölbaşı Mezarlık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Özel, Yıldırım'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yıldırım'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı