CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği Temsilcileriyle Buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de eğitim gören Filistinli gençlerin temsilcilerini TBMM'de ağırladı. Filistinli öğrenciler, Filistinli arkadaşları İsa tarafından Deniz Gezmiş'e hediye edilmek istenen 'Filistin Şiiri' isimli kitabı, oğullarının selamı ile Özel'e hediye etti ve 'Deniz Gezmiş'in yolundan' gittiğini ifade etti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcilerini TBMM'de ağırladı. Türkiye'de eğitim gören Filistinli gençler; Filistinli arkadaşı İsa tarafından Deniz Gezmiş'e hediye edilmek istenen "Filistin Şiiri" isimli kitabı, oğlunun selamı ile "Deniz Gezmiş'in yolundan" gittiği ifadeleriyle Özel'e hediye etti.