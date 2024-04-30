Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği Temsilcileriyle Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de eğitim gören Filistinli gençlerin temsilcilerini TBMM'de ağırladı. Filistinli öğrenciler, Filistinli arkadaşları İsa tarafından Deniz Gezmiş'e hediye edilmek istenen 'Filistin Şiiri' isimli kitabı, oğullarının selamı ile Özel'e hediye etti ve 'Deniz Gezmiş'in yolundan' gittiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcilerini TBMM'de ağırladı. Türkiye'de eğitim gören Filistinli gençler; Filistinli arkadaşı İsa tarafından Deniz Gezmiş'e hediye edilmek istenen "Filistin Şiiri" isimli kitabı, oğlunun selamı ile "Deniz Gezmiş'in yolundan" gittiği ifadeleriyle Özel'e hediye etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Deniz Gezmiş Filistin Türkiye Dış Politika Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title