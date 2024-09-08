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Özgür Özel: Dünyayı sosyal demokratlar kurtaracak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal komite toplantısında yaptığı konuşmada dünyayı sosyal demokratların, solcuların ve sosyalistlerin kurtaracağına inandığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal komite toplantısında konuştu, "Dünyayı bir kez daha sıkıntılardan sosyal demokratların, solcuların, sosyalistlerin kurtaracağına yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen CHP İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda, 'Küresel ve Yerel Sorunlara İlerici Çözümler' başlıklı Sosyalist Enternasyonal komite toplantısına başkanlık etti. Özel, toplantıda özetle şunları söyledi:

"Dünyada ülkeden ülkeye yayılan tek virüs kovid değil"

"Biz herkes için bir sürdürülebilir kalkınma ve herkes için belli bir ekonomik düzeye erişme ile sağlık hakkını hep birlikte tartışmalıyız. Dünyada ülkeden ülkeye yayılan tek virüs kovid değil. Maalesef aşırı sağcılık, faşizm ve 80 yıl öncesinde bıraktığımız sapkın düşünceler adeta bir virüs gibi ve belki de kovidden daha hızlı bütün dünyaya yayılmaya başladı. Hastalık, virüs en sağda olduğuna göre buna çarenin ve antitezin soldan üretilmesi kadar doğal bir şey yok. Onun için ezbere söylemlerle değil enine boyuna düşünerek, taşınarak, tartışarak ve en doğrusunu hep birlikte uygulayarak dünyayı bir kez daha bu sıkıntılardan sosyal demokratların, solcuların, sosyalistlerin kurtaracağına yürekten inanıyorum.

"Çalışanlar, işsizler, özellikle gençler gelecekleri konusunda endişelidirler"

Gazze'de neredeyse bir yıldır devam eden katliamın durması, öncelikli olarak oradaki sivillerin gördüğü zulmün sona ermesi, çocuk ve kadın katliamının durdurulmasıyla ilgili hepimizin savunduğumuz ortak değerler üzerinden aynı doğruları savunması ve hepimizin üzerine düşeni bir an önce yapması gerekiyor. Geleceğe dair umudunu kaybetmiş kitlelerin sayısı artmaktadır. Dünyanın her yerinde çalışanlar, işsizler, özellikle gençler gelecekleri konusunda endişelidirler.

"CHP, iktidara geldiği zaman küresel sorunların çözümü için hareket edecek"

"Eşitsizlik, dünyada gelişmiş ülkeler dahil, ülke içinde azalmamakta maalesef artmaktadır. Konut krizinden genç işsizliğine, bazen yangın, bazen sel olarak kendini gösteren iklim temelli sorunların göç krizine dek dünyadaki pek çok sorunu tetiklediğini görmek durumundayız. Bu durumun göçmen karşıtı, milliyetçi ve bazen nefret söylemiyle beslenen yeni bir aşırı sağ ideolojinin dünyanın pek çok bölgesinde güç kazanmasına zemin hazırladığının bir kez daha altını çizmek isterim.Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara geldiği zaman bu küresel sorunların çözümü için hareket edecek ve içeride seçmene yeni bir alternatif sunarken dışarıda da çok taraflı diplomasi ve işbirliğiyle karşılıklı kazan - kazan politikaları geliştirerek karşısına çıkan küresel sorunlarla mücadele etmenin yöntemlerini arayacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Politika Güncel

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