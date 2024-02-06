Özgür Özel: Depreme karşı dirençli kentler yaratmalıyız (2)

'KONUT SORUNU BU YIL SONUNA KADAR DA BİTMEYECEK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İslahiye'deki programının ardından Nurdağı ilçesine geçerek konteyner kenti ziyaret etti. Özgür Özel, burada, alanda kurulan platforma çıkarak konuşma yaptı. Özgür Özel depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen verilen sözlerin tutulmadığını ve insanların konutlara ulaşamadığını ifade etti. Konut sorununun bu yılın sonuna kadar da çözülemeyeceğini söyleyen Özel, "Geçen sene Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşadık. Büyük kayıplar verildi. 11 ili etkiledi. 10 ilde kayıplar oldu. 5 ilde çok ciddi kayıplar oldu. Gaziantep'imizde de özellikle Nurdağı'nda çok ciddi kayıplar oldu. Hem İslahiye'de hem Nurdağı'nda çok büyük acılara şahitlik ettik. O günden bugüne bir yıl oldu maalesef sorunlar çözülmedi. Verilen sözler tutulmadı. Bir yıl sonra herkes evine girecekti. Bugün 100 kişiden 2,5 kişi evine kavuştu, 3 bile değil. 97 kişi ya çadırda ya konteynerlerde yaşamak zorunda kalıyor. Bunun biran önce giderilmesini ümit ediyoruz. Ama bu yıl sonuna geldiğimizde de rakam yüzde 10'a varacak. 10 kişiden 9'u yine barınma sorunu yaşıyor olacak. Böyle geçici konteynerlerde çadırlarda ömür sürmez. Kalıcı konutlara mutlaka ulaşılması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

'SİYASET, ŞANTAJA TANIKLIK ETTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset bir yandan da şantaja tanıklık etti. Dünya siyaset tarihinin en fena sürecini yaşadık. Ülkenin başındaki Cumhurbaşkanı, Hataylıların gözlerinin içine baka baka iktidardan değilseniz hizmet gelmez. Geldi mi, gelmedi dedi. Oyu bize verin ki gelsin dedi. Burada büyükşehir de AK Parti'de. Belediye de orda. Ama Hatay ile buradaki rakam arasında bir değişen yok. Burada da konutlar bitmedi. Burada da verilen konut sözü 2,5 değilse 3'tür. İşin bu tarafı gerçek dışı tutarsızlık ancak Hatay'da bir şantaj yapılıyor. Adıyaman da ortada, Kahramanmaraş da ortada. Ama Hatay'a gidip belediye bizden olsaydı böyle olmazdı diyebiliyorlar. Bunun vicdani bir durumu yok. Bunu ayıplamaktan başka bir söz bulamıyorum."

Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,