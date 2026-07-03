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Özgür Özel, Deniz Göktaş'ın Tutuklanmasına Tepki Gösterdi: Neşemizi Çalamayacaklar Deniz

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını eleştirerek, 'Ya bu kara düzene kul olacağız ya da Cumhuriyet kazanımlarını savunacağız' dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Deniz, bu kara düzenin mağdurlarından sadece biridir. Ama artık bir dönüm noktasındayız. ya bu kara düzene kul olacağız ya da hep beraber Atatürk'ten miras Cumhuriyetimizin kazanımlarını savunacağız. 'Neşemizi çalamayacaklar' Deniz… ya otokrasi ya demokrasi" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gencecik bir komedyen Deniz Göktaş… Kimseyi öldürmedi, saldırmadı, hırsızlık yapmadı, milletin hakkını yemedi. Ak Parti'nin kara düzeninde bir gösteri yaptı diye hakkında soruşturma açıldı. Ama kaçmayıp ülkesine dönen Deniz, bugün 'kaçma şüphesiyle' tutuklandı."

Karşımızda, kendinden olmayana nefretle muamele eden bir rejim var. Halkın rızasından vazgeçmişler, dünyadaki tüm otoriterlerin yaptığı gibi zorbalıkla milleti sindirmeye çalışıyorlar. Millette huzur da refah da bırakmadılar. Deniz, bu kara düzenin mağdurlarından sadece biridir. Ama artık bir dönüm noktasındayız.

Ya bu kara düzene kul olacağız ya da hep beraber Atatürk'ten miras Cumhuriyetimizin kazanımlarını savunacağız. 'Neşemizi çalamayacaklar' Deniz… ya otokrasi ya demokrasi!"

Kaynak: ANKA
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