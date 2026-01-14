Haberler

Özgür Özel: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ı Vefatının Yıl Dönümünde Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kurucumuz ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, "Kurucumuz ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

