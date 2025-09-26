Haberler

Özgür Özel'den Türk Dil Bayramı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden önemli bir kutlama mesajı paylaştı. Özel, Türkçenin milletin belleği olduğunu vurgulayarak, onu korumanın ve geliştirmenin ortak görev olduğunu ifade etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkçemiz, milletimizin belleğini, kültürel bilincini ve devamlılığını sağlayan en kıymetli varlığımızdır. Onu korumak, geliştirmek ve her dönemde etkin kılmak hepimizin ortak görevidir. 93 yıl önce Atatürk'ün önderliğinde toplanan Türk Dil Kurultayı'nın yıl dönümünde, bu kararlılığımızı yineliyoruz. Türk Dil Bayramı'mız kutlu olsun."

