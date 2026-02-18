Haberler

CHP Lideri Özel:  Ramazan Ayının Tüm İnsanlığa Sağlık, Huzur, Barış ve Bereket Getirmesini Temenni Ediyorum

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan ayı dolayısıyla sağlık, huzur ve barış dolu bir dönem diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayının ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Dayanışmayı büyüten, adaleti ve umudu güçlendiren yarınlara vesile olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum." ifadesini kullandı.

