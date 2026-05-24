CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden TBMM'ye Yürüdü

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polisin biber gazlı müdahalesinin ardından, parti yöneticileri ve partililerle, CHP Genel Merkezi'nden TBMM'ye yürüdü. Yürüyüşe, yurttaşlar da araçlarından korna ve alkışlarla destek verdi. Yoğun yağış altında devam eden yürüyüşte, Özel, "100 kişi çıktık, on binlerle Meclis'e yürüyoruz" dedi.

CHP Genel Merkez binasına, otopark girişindeki zincirleri, ardından da demir kapıyı kırarak giren ve partililere göz yaşartıcı gaz kapsülü sıkan polisin müdahalesinin ardından Genel Merkez boşaltıldı.

Müdahalenin ardından partililere seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri ve partililerle Meclis'e doğru yürümeye başladı.

Çok sayıda partili yurttaşın da eşlik ettiği yürüşte, "Dik dur eğilme, parti seninle", "Özgür gelecek, özgür Türkiye", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları artıldı.

Yürüyüş sırasında Dumlupınar Bulvarı'nın TBMM'ye gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Diğer yol akışında ise akan trafikteki yurttaşlar araçlarının kornalarına basarak, alkışlar eşliğinde Özel'e desteklerini iletti. Özel, yürüyüşünün bir kısmında gelin arabasının içindeki gelin ve damada da tebrikeklerini iletti.

Yürüyüş sırasında, kimi yurttaşlar ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Özgür Özel'in fotoğraflarını taşıyarak yürüdü.

SAĞANAK ALTINDA YÜRÜDÜ

Özel ve beraberindekilerin yürüyüşü sırasında Eskişehir yolu üzerinde sağanak başladı. Üzerinde sadece beyaz gömlek bulunan Özel, yürüyüşüne yoğun yağış altında devam etti. Özel bu esnada, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganlarına eşlik etti.

TBMM Dikmen Kapısı'nın önüne geldiklerinde polis tarafından yolun TOMA'larla kapalı olması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özel, TOMA'nın üzerine çıktı.

Özel, yürüyüş esnasında kendisini takip eden muhabirlere yaptığı açıklamada, "100 kişi 150 kişi çıktık, on binlerle Meclis'e doğru yürüyoruz" ifadesini kullandı.

Özgür Özel, parti yöneticileri ve vatandaşların yürüyüşü, TBMM önünde sona erdi.

Kaynak: ANKA