Haberler

Özgür Özel'den Mladiç'in cenaze törenine tepki: Soykırım suçlularını yüceltmek hepimize insanlığımızdan kaybettirir

Özgür Özel'den Mladiç'in cenaze törenine tepki: Soykırım suçlularını yüceltmek hepimize insanlığımızdan kaybettirir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Soykırımı'nın sorumlularından Ratko Mladiç'in cenazesinin askeri törenle gerçekleştirilmesine tepki gösterdi. Özel, "Sırbistan makamlarının bu sorumsuz tutumu kabul edilemez. Soykırım suçlularını yüceltmek kimseye bir şey kazandırmaz; hepimize insanlığımızdan kaybettirir" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Soykırımı'nın sorumlularından Ratko Mladiç'in cenazesinin askeri törenle gerçekleştirilmesine tepki gösterdi. Özel, "Sırbistan makamlarının bu sorumsuz tutumu kabul edilemez. Soykırım suçlularını yüceltmek kimseye bir şey kazandırmaz; hepimize insanlığımızdan kaybettirir" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mladiç'in cenaze töreninin bir "kahramanlık gösterisine" dönüştürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Srebrenitsa Soykırımcısı Ratko Mladiç'in cenazesinin, askeri törenle bir kahramanlık gösterisine dönüştürülmesini kınıyorum. Sırbistan makamlarının bu sorumsuz tutumu kabul edilemez. Bunu yalnızca bir siyasetçi olarak değil, bir insan olarak da kınıyorum.

Soykırım suçlularını yüceltmek kimseye bir şey kazandırmaz; hepimize insanlığımızdan kaybettirir. Sırbistan makamlarını, Bosnalı Müslümanların acılarını derinleştirecek davranışlardan uzak durmaya çağırıyorum.

Bosna'nın acısı bizim acımızdır. Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitiren kardeşlerimizi rahmetle anıyor; bu insanlık suçunu işleyenleri ve sessiz kalarak ortak olanları lanetliyorum."

Kaynak: ANKA
Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar

Alevler durdurulamıyor! Plakasız araçlar bile gönderildi
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında

45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! Gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolun ortasında uyudu, yediği cezayla kendine geldi

Yolun ortasında uyudu, yediği cezayla kendine geldi
Silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: Şimdi başhekim oldu

Genç kadın silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: Şimdi başhekim oldu
Evlerinde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Alevlerin arasında kalan yaşlı çift feci şekilde can verdi
Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Barış sinyalleri havada kaldı! Şehir merkezini bombaladılar
Fenerbahçe 25 milyon euroyu gözden çıkardı ama yine de alamadı! İşte transferin perde arkası

25 milyon euro verip alamadığı isim ortaya çıktı
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar