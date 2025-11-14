Haberler

Özgür Özel'den KKTC'de CTP Ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve parti heyetiyle görüştü. Ziyaret, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleşti.

Haber: Gülara SUBAŞI / Kamera: Yasin KABADAYI

(LEFKOŞA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bulunduğu KKTC'de, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek parti heyetiyle görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin yarın yapılacak 42'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Lefkoşa'ya geldi. Özel'e; eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP KKTC Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü'den oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Özel, KKTC temasları kapsamında 19 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan CTP'nin Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Özel ve beraberindeki CHP heyeti burada kardeş partisi CTP'nin Genel Sekreteri Erkut Şahali başkanlığındaki heyetle görüştü. Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonunda Özel, Şahali'ye, Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden turkuaz şekerlik hediye etti.

Genel Merkez'in yer aldığı Salahi Şevket Sokak'ta Özel geldiği sırada bulunan Tekirdağ Çerkezköy'den Türk turist kafilesi, görüşme bitimine kadar Özgür Özel'i genel merkez binası önünde bekledi. Görüşmenin ardından kafiledeki vatandaşlar, Özel ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.