Özgür Özel'den "Gezi Parkı" Mesajı: Gezi, Bu Toprakların Vicdan Terazisidir
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Gezi'nin vicdan terazisi olduğunu belirterek, demokrasi ve sandık savunusuna vurgu yaptı.
(ANKARA)- Özgür Özel, Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Gezi, bu toprakların vicdan terazisidir. Dün o terazide adalet arayanların kararlılığı neyse, bugün demokrasiyi ve sandığı savunanların iradesi de odur" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:
Bugün, tam 13 yıl sonra, yine aynı çizgideyiz. Ne bir adım geri, ne bir cümle eksik…
Boyun eğmeyenlere… Direnenlere… Mücadele edenlere selam olsun."