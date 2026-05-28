Haberler

Özgür Özel'den "Gezi Parkı" Mesajı: Gezi, Bu Toprakların Vicdan Terazisidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Gezi'nin vicdan terazisi olduğunu belirterek, demokrasi ve sandık savunusuna vurgu yaptı.

(ANKARA)- Özgür Özel, Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Gezi, bu toprakların vicdan terazisidir. Dün o terazide adalet arayanların kararlılığı neyse, bugün demokrasiyi ve sandığı savunanların iradesi de odur" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:

"Gezi, bu toprakların vicdan terazisidir. Dün o terazide adalet arayanların kararlılığı neyse, bugün demokrasiyi ve sandığı savunanların iradesi de odur."

Bugün, tam 13 yıl sonra, yine aynı çizgideyiz. Ne bir adım geri, ne bir cümle eksik…

Boyun eğmeyenlere… Direnenlere… Mücadele edenlere selam olsun."

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı

Başbakanın kardeşi hakim karşısında! Suçlamalar çok ağır
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir

Tedesco geri dönebilir!
1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri Ali Habeşoğlu için sıraya girdi

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri onun için sıraya girdi
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Fenerbahçe'den Montella bombası

Fenerbahçe'den Montella bombası
Mardin'de yol verme kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

Trafikte vahşet anları kamerada! Ölü ve yaralılar var