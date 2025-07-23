Özgür Özel'den Erzurum Kongresi'nin 106. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "106 yıl önce Erzurum Kongresi'nde bu millet, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' diyerek ayağa kalktı. Tek adam iradesine karşı milli irade savunuldu, kurtuluşun yolu çizildi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kongre katılımcılarını saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.