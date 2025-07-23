Özgür Özel'den Erzurum Kongresi'nin 106. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, milli iradenin önemine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "106 yıl önce Erzurum Kongresi'nde bu millet, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' diyerek ayağa kalktı. Tek adam iradesine karşı milli irade savunuldu, kurtuluşun yolu çizildi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kongre katılımcılarını saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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