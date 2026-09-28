Özgür Özel'den Erdoğan'a fon skandalı tepkisi: Haberin varsa istifa edeceksin, yoksa sandığı getireceksin

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, iktidar çevresindeki isimlere yönelik iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

SOSYAL MEDYADAN SERT SESLENİŞ

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ey Erdoğan; Hiç lafı eveleyip geveleme… Yakalandınız! Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz üzerlerinden 2 lira çıkmadı. Ama senin yanındaki bakanın, genel başkan yardımcın milleti 2 milyar lira dolandırdı."

İSTİFA YA DA SANDIK ÇAĞRISI

Özel, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Bu dönen dolaplardan haberin var mıydı? Haberin varsa sen bu tezgahın başındasın demektir. Haberin yoksa devlet yönetme kabiliyetini kaybetmişsin demektir. Haberin varsa istifa edeceksin, haberin yoksa sandığı getirip emaneti ehline teslim edeceksin."

Kaynak: ANKA