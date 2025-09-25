Haberler

Özgür Özel'den Dünya Eczacılar Günü Kutlaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden eczacıları kutladı ve onurlu mesleğin mensuplarına saygılarını iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemizin dört bir yanında fedakarca hizmet veren tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutluyor; mensubu olduğum bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında fedakarca hizmet veren tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutluyor; mensubu olduğum bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Gece enerji patlaması! Aleyna Tilki 9 saat yürüyüş yaptığını açıkladı

Tilki'nin sıra dışı alışkanlığı: Gece başlıyor, sabah bitiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.