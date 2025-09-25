Özgür Özel'den Dünya Eczacılar Günü Kutlaması

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemizin dört bir yanında fedakarca hizmet veren tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutluyor; mensubu olduğum bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

