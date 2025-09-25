Özgür Özel'den Dünya Eczacılar Günü Kutlaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden eczacıları kutladı ve onurlu mesleğin mensuplarına saygılarını iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:
"Ülkemizin dört bir yanında fedakarca hizmet veren tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutluyor; mensubu olduğum bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum."
Kaynak: ANKA / Güncel