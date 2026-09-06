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Özgür Özel'den Filenin Sultanları'na tebrik

Özgür Özel'den Filenin Sultanları'na tebrik
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İtalya'yı 3-2 yenerek art arda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan kutladı. Özel, 'Helal olsun size! Emeğiniz, cesaretiniz ve inancınızla ülkemize bir kez daha büyük bir onur yaşattınız.' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Helal olsun size! İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Emeğiniz, cesaretiniz ve inancınızla ülkemize bir kez daha büyük bir onur yaşattınız. Sizinle gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Haberler.com
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