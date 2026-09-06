Özgür Özel'den Filenin Sultanları'na tebrik

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Helal olsun size! İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Emeğiniz, cesaretiniz ve inancınızla ülkemize bir kez daha büyük bir onur yaşattınız. Sizinle gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA