Özgür Özel'den Aile Dayanışma Ağı'na Destek

(ANKARA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, erişim engeli getirilen Aile Dayanışma Ağı'nın açtığı yeni sosyal medya hesabına destek çağrısında bulunarak "Hep beraber takip edelim" dedi.

19 Mart operasyonlarının ardından tutuklananların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Aile Dayanışma Ağı, bunun üzerine yeni bir hesap açtı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni hesaptan yapılan ilk paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Adalet isteyen ailelerin dayanışmasının önünde kimse duramaz. Aile Dayanışma Ağı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirdiler, yenisi açıldı. Hep beraber takip edelim."

Kaynak: ANKA