CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü Şehit Cenazesinde Hayatını Kaybetti

OSMANİYE'de şehit cenazesinde kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü (51) toprağa verildi. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, dün Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenaze törenine katıldı. Döğüşçü, cenazede rahatsızlanınca Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenip, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Döğüşcü, bu sabah hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Döğüşcü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kadirli ilçesi Cığcık köyüne getirildi. Burada Döğüşcü için cenaze namazı kılındı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı. Özel, Döğüşçü'nün tabutuna da omuz verdi. Namazın ardından Döğüşçü'nün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.