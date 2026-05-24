Haberler

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, emniyet ekiplerinin tahliye için CHP Genel Merkezi'ne girmesinden bir süre sonra binadan çıktı. Özel, "Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Biz CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüm ancak bir baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat üzerine polis ekipleri, parti binasına girdi.

ÖZEL, TBMM'YE YÜRÜYOR

Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan arbededen bir süre sonra, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Parti binası önünde açıklamalarda bulunan Özel, konuşmasının ardından partililer ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyüş başlattı.

"HERKES KENDİSİNE YAKIŞANI YAPIYOR"

Çok üzgün olduğunu belirten Özel, "Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Biz CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüm ancak bir baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz. Bir daha buraya geldiğimizde bu iktidar ve işbirlikçileri buna cesaret edemeyecekler" ifadelerini kullandı.

"CHP BUNDAN SONRA YOLDADIR"

CHP Genel Merkezi'nin önünde kameralar karşısına geçen Özgür Özel, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktıranlara yazıklar olsun! Daha önce söyledim. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar, nereye? Sokağa. Biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki sokakta yaptık, meydanda yaptık! İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, her akşam haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum, CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Yürüyor muyuz arkadaşlar? Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar."

TEBLİGATI YIRTTI

Öte yandan; parti binasından ayrılmadan önce kendisine ulaştırılan tebligatı alan Özel, sayfaların hepsini yırttı. Kızgın olduğu gözlenen Özel, "Bunun için yıktılar baba ocağını" dedi.

İlgili Haberler
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdiCHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

"MUTLAK BUTLAN" KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmedildi.

Daire, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.

YSK, CHP'NİN İTİRAZINI REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılması kapsamında yapılan "mazbataların geçerli olduğunun ve seçilenlerin görevine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi" yönündeki başvuruyu reddetti.

"YEREL SEÇİM İPTAL EDİLSİN" BAŞVURUSU

"Mutlak butlan" kararının ardından bir CHP üyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin iptali için YSK’ya başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu ise yapılan başvuruyu reddetti.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKaan SOYDAŞ:

Halkın umrunda sanki. Bir avuç insanla olacak iş değil bu.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdamin biri:

Adalet herkese lazım neme lazım dememl lazım...

yanıt6
yanıt2
Haber Yorumlarıatifb1212:

bir çiçekle bahar gelmez ama kışın bittiğini müjdeler kimse de zulüm ile abad olmaz berbad olur göreceğiz ..

yanıt5
yanıt5
Haber YorumlarıHikmet ELKATMIŞ:

Silivridekini mi alıp mı gelecek.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürkseven:

yürümek sana yakışmaz koş bence ????

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor

Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor
Önder Özen, Kurban Kurbanov iddialarına noktayı koydu

Ünlü teknik adamı reddettiler
Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt

Leao için beklenen açıklama yapıldı
Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler

İki yıl önce Real Madrid'le Barça'ya kafa tutuyorlardı: Küme düştüler
Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti
Ak Parti'nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti

Ak Parti'nin acı günü! Eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere ilk tepki DEM Parti'den geldi
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi