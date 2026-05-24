Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum

CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat üzerine polis ekipleri, parti binasına girdi.

ÖZEL, TBMM'YE YÜRÜYOR

Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan arbededen bir süre sonra, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Parti binası önünde açıklamalarda bulunan Özel, konuşmasının ardından partililer ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyüş başlattı.

"HERKES KENDİSİNE YAKIŞANI YAPIYOR"

Çok üzgün olduğunu belirten Özel, "Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Biz CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüm ancak bir baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz. Bir daha buraya geldiğimizde bu iktidar ve işbirlikçileri buna cesaret edemeyecekler" ifadelerini kullandı.

"CHP BUNDAN SONRA YOLDADIR"

CHP Genel Merkezi'nin önünde kameralar karşısına geçen Özgür Özel, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktıranlara yazıklar olsun! Daha önce söyledim. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar, nereye? Sokağa. Biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki sokakta yaptık, meydanda yaptık! İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, her akşam haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum, CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Yürüyor muyuz arkadaşlar? Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar."

TEBLİGATI YIRTTI

Öte yandan; parti binasından ayrılmadan önce kendisine ulaştırılan tebligatı alan Özel, sayfaların hepsini yırttı. Kızgın olduğu gözlenen Özel, "Bunun için yıktılar baba ocağını" dedi.

"MUTLAK BUTLAN" KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmedildi.

Daire, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.

YSK, CHP'NİN İTİRAZINI REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılması kapsamında yapılan "mazbataların geçerli olduğunun ve seçilenlerin görevine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi" yönündeki başvuruyu reddetti.

"YEREL SEÇİM İPTAL EDİLSİN" BAŞVURUSU

"Mutlak butlan" kararının ardından bir CHP üyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin iptali için YSK’ya başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu ise yapılan başvuruyu reddetti.

Kaynak: Haberler.com