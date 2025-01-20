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Özgür Özel, Cem Aydın'ın Soruşturmasına Konu Paylaşımı Yeniden Yayınladı

Özgür Özel, Cem Aydın'ın Soruşturmasına Konu Paylaşımı Yeniden Yayınladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle ilgili paylaşımı resmi hesabından yeniden duyurdu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın soruşturmasına konu olan paylaşımı yeniden yayınladı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından soruşturmaya konu olan CHP Gençlik Kollarını'nın "Seyyar Giyotin'in Anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı paylaşımını yeniden yayınladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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