Özgür Özel: 'Bize millet yeter!'
(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Küçükçekmece'de düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize millet yeter! Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim; bizim güvencemiz millettir, meydanlardır! Yarın akşam 20.30'da Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı'nda irademize, demokrasiye sahip çıkmak için buluşuyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel