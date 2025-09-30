Haberler

Özgür Özel: 'Bize millet yeter!'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Küçükçekmece'de düzenlenecek mitinge vatandaşları davet etti ve demokrasi vurgusu yaptı.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Küçükçekmece'de düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize millet yeter! Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim; bizim güvencemiz millettir, meydanlardır! Yarın akşam 20.30'da Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı'nda irademize, demokrasiye sahip çıkmak için buluşuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Kışa girerken herkesin aklındaydı! Merak edilen soruya yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Güllü'nün son anlarını komşusu anlattı: Gözlerini açtı, yaşıyordu

Güllü'nün düştükten sonraki ilk anını komşusu anlattı: Yanına koştum
MGK sonrası 8 maddelik bildiri: Gazze için acilen harekete geçilmeli

MGK sonrası dünyaya kritik çağrı: Acilen harekete geçilmeli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.