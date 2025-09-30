Özgür Özel: 'Bize millet yeter!'

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Küçükçekmece'de düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize millet yeter! Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim; bizim güvencemiz millettir, meydanlardır! Yarın akşam 20.30'da Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı'nda irademize, demokrasiye sahip çıkmak için buluşuyoruz." ifadesini kullandı.