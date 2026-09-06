Özgür Özel, bıçaklı saldırıda yaralanan Milletvekili Melih Meriç'i hastanede ziyaret etti
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i geçen ay maruz kaldığı bıçaklı saldırı sonrası tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede ziyaret etti. Ziyarette Meriç'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Özel, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu ziyaret, parti içi dayanışmayı ve liderin vekiline verdiği desteği gösterdi. Meriç'in tedavisinin devam ettiği, durumunun iyiye gittiği belirtildi.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıda yaralanan Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçen ay bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Kaynak: ANKA