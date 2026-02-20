Özgür Özel, Atatürk Büstünü Koruyan Adanalı Gençlerle Görüştü... Özel: "İzlerken Gözyaşlarımı Tutamadım"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Seyhan ilçesi Büyüksaat Ortaokulu'nda, fırtına sırasında düşmek üzere olan Atatürk büstünü elleriyle tutarak koruyan gençler ile görüntülü konuştu. Özel, gençlere "Vallahi izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Yaşayın çocuklar, çok teşekkür ederiz. Böyle yani o görüntüleri görünce Türkiye'deki herkes dedi ki, 'Bu Türkiye'de bazen Atatürk'e düşmanlık edenler, Cumhuriyet'e düşmanlık edenler oluyor.' Hiçbir şey olmaz. Böyle bir gençlik olduktan sonra hepinizle gurur duyduk" dedi.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu aracılığıyla gençlere ulaşan Özel, "Önce Twitter'da gördüm ve sonra televizyonda gördüm. Çok duygulandım. Atatürk büstü tam yıkılacakken koşturuyordunuz. Ondan sonra sonra Anıl Başkanıma dedim ki 'Bu Adana'nın yiğit evlatları ile bir tanışalım' dedim. Nasıl oldu? Çok acayip yağmur vardı değil mi?" dedi. Öğrencilerden Mustafa, "Başkanım bedendeydik. Bayağı bir yağmur yağıyordu. Arkadaşım fark etti. Dedi ki, 'Atamız sallanıyor." Biz de desteğe gittik" yanıtını verdi.

"İzlerken gözyaşlarımı tutamadım"

CHP lideri Özel, "Vallahi izlerken gözyaşlarımı tutamadım. İlk sen koştun değil mi? Düşmesin diye. Bir de montunu çıkarıp Atatürk'ün başına doğru koyan. Bir de öbür yandan rüzgar gelmesin diye yan yana duran iki kişi var. Onlar da siz misiniz? Yaşayın çocuklar, çok teşekkür ederiz. Böyle yani o görüntüleri görünce Türkiye'deki herkes dedi ki, 'Bu Türkiye'de bazen Atatürk'e düşmanlık edenler, Cumhuriyet'e düşmanlık edenler oluyor.' Hiçbir şey olmaz. Böyle bir gençlik olduktan sonra hepinizle gurur duyduk." diye konuştu. Özel'in "Hangi okul? Hepiniz aynı sınıfta mısınız?" sorusu üzerine öğrencilerden Ardacan, "Büyüksaat, Aynı sınıftayız" diye yanıtladı.

"Atatürk'ün makamında onları ağırlarız burada"

Özel, Adana İl Başkanı Tanburoğlu'na, "Başkanım gençlerle bir konuşun. Bir de okulla bir konuşun. Böyle gençlerin yaptıklarının karşılığı olamaz ama biz okula, sınıfa, bir şeyler yapalım. Olur mu? Sen bir konuş, ihtiyaç neyse, okullarında ihtiyaç neyse onu da üstleneyim. Böyle onların hatırına, onların yaptıkları bu güzelliği, bize yaşattıkları bu güzel duygunun anısına bir şey yapalım. Okula yapabiliriz, sınıfa yapabiliriz. Ayrıca genç arkadaşların sen bir adreslerini al" talimatını verdi.

Genel Başkan Özel, gençleri Ankara'ya davet ederek, "Eğer aileleri uygun görürse 23 Nisan'da olabilir, 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda olabilir. Hem böyle birlikte bir Anıtkabir ziyareti yaparsınız hem de biz Atatürk'ün makamında onları ağırlarız burada inşallah. Bekliyoruz, hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Kaynak: ANKA