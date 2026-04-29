Özgür Özel, 1 Mayıs Gündemiyle İşçi Sendikaları Konfederasyonlarını Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs gündemiyle yarın saat 11.00'de Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek. Özel'in perşembe günü de Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Özel'in 1 Mayıs Cuma günü de Kadıköy'de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs mitingine katılması bekleniyor.

Özel, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada, "1 Mayıs'ı önce bayram edip sonra bayramı zehir edenlere, Taksim'i önce serbest edip 14 yıldır Taksim'den korkanlara inat; 1 Mayıs bir bayram olacak, Taksim sonuna kadar serbest olacak. AK Parti'nin kara düzeni Türkiye'de 100 işçiden 91'ini grev yapma hakkından, sendikalı olma hakkından uzak tutmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işçi haklarını savunan, sendikal özgürlükleri savunan, işçilerin sigorta alanlarında geniş haklar elde etmesini savunan ve Türkiye'de iklimi değiştiren hem emek mücadelesi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseti dört işçiden üçünü bu haklara kavuşturmuştur. 24 yıldır iktidardalar. 100 işçiden 91'i bu haklardan mahrum. Size söz veriyoruz: Türkiye işçi sınıfının önünde and içiyoruz ki CHP gelecek, tüm işçiler sendikal haklarına kavuşacaklar" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA