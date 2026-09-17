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Özgür Eryılmaz'ın "Eş Zaman İnsan" sergisi CerModern'de açıldı

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Sanatçı Özgür Eryılmaz'ın birey, toplum, bellek ve zaman kavramlarını ele aldığı "Eş Zaman İnsan" sergisi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Özgür Eryılmaz'ın birey, toplum, bellek ve zaman kavramlarını ele aldığı "Eş Zaman İnsan" sergisi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu.

CerModern'de düzenlenen açılış resepsiyonuyla ziyarete açılan sergide, Eryılmaz'ın insanın geçmiş, bellek, çevre ve "öteki"yle kurduğu ilişkileri irdelediği eserleri yer alıyor.

Figüratif anlatımları geometrik ve soyut mekansal kurgularla bir araya getiren sanatçı, çalışmalarında geçmiş ile şimdi, bireysel ile toplumsal ve gerçek ile kurmaca arasındaki ilişkileri resmin diliyle ele alıyor.

İnsanın yalnızca içinde bulunduğu anda yaşayıp yaşamadığı sorusundan hareketle oluşturulan sergide, geçmişe ve bugüne ait deneyimler aynı tuvalde resmediliyor.

Bellek, yaşanmışlıklar ve toplumsal ilişkilerin iç içe geçtiği çalışmalarda zaman, doğrusal bir yapıdan ziyade farklı anların bir arada bulunabildiği katmanlı bir alan olarak ele alınıyor.

"Eş Zaman İnsan" sergisi, 25 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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